Son Dakika Haberleri: Mersin'de lüks araç alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de lüks araç alev alev yandı - Son Dakika

Mersin'de lüks araç alev alev yandı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan lüks otomobil yandı.

Mersin'de lüks araç alev alev yandı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan lüks otomobil yandı.


Alınan bilgiye göre, TEM otoyolunda F.C.'nin kullandığı 38 AAE 967 plakalı otomobil seyir halindeyken Damlama mevkisinde motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, aracını güvenlik şeridine çekerek kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Çevredeki diğer sürücülerin de yardıma gelmesine rağmen alevler aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Araç hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi. - MERSİN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:42 Kaynak: İHA
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