Mersin'de lüks otomobilin farlarını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de lüks otomobilin farlarını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde lüks otomobilin 2 farını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde lüks otomobilin 2 farını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Akkent Mahallesi'nde oto galerideki lüks bir otomobilin yaklaşık 50 bin lira değerinde olduğu belirtilen 2 farının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.A, Ş.U, R.K. ve H.A. olduğunu belirledi. Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ele geçirilen farlar da sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi. Güvenlik kamerasına, 2 şüphelinin lüks otomobilin farlarını çalarak kaçması yansıdı.

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