Mersin'de mağazada hırsızlığa tutuklama - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir mağazadan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Mustafa Mahallesi Muvaffak Uygur Bulvarında bir mağazadan yaklaşık 10 bin lira değerinde giysinin çalınması üzerine soruşturma başlattı.

İnceleme yapan ekipler, bir şüphelinin mağazanın kapısını kırarak iş yerinden mont, ceket ve pantolon çaldığını tespit etti.

Ekipler, hırsızlığı yapanın A.C. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan A.C. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.