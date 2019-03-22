Mersin'de Mağazadan Hırsızlık İddiası
1 saat önce
Mersin'de bir giyim mağazasından 80 bin lira değerinde ürün çalan 2 şüpheli tutuklandı.
Mersin
'de bir giyim mağazasından 80 bin lira değerinde ürün çalan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Mezitli
ilçesi Viranşehir
Mahallesi'nde bir giyim mağazasında yaşanan hırsızlıkla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
Vitrin camını kırarak yaklaşık 80 bin lira değerinde ürün çalanların F.A. ve İ.G. olduğu belirlendi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zanlıların 18 bin liraya sattığı ürünler bulunarak iş yeri sahibine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:11 Kaynak: AA
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