Mersin'de mahalle mutfakları hizmete girmeye başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de mahalle mutfakları hizmete girmeye başladı - Son Dakika

Mersin'de mahalle mutfakları hizmete girmeye başladı

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların "3 TL'ye 3 çeşit yemek" yiyebileceği 'Mahalle Mutfakları Projesi'ni hayata geçirdi.

Mersin'de mahalle mutfakları hizmete girmeye başladı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların "3 TL'ye 3 çeşit yemek" yiyebileceği 'Mahalle Mutfakları Projesi'ni hayata geçirdi. 'Tenceremiz paylaşım için kaynıyor' sloganıyla hayata geçirilen projede, dezavantajlı mahallerdeki vatandaşlara yemekler ücretsiz ulaştırılacak.


Büyükşehir Belediyesi, ilkini Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi'nde bulunan Toroslar Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi yerleşkesinde hizmete kazandırdığı mahalle mutfağının yanı sıra 3 mobil dağıtım aracıyla da akşam 17.00-19.00 saatleri arasında kentin farklı mahallelerindeki vatandaşlara "3 TL'ye 3 çeşit yemek" hizmeti sunuyor. Büyükşehir'in mobil mutfak aracında ise dezavantajlı mahallelerdeki vatandaşlara yemekler ücretsiz ulaştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle hassasiyetini en üst seviyede tutan Büyükşehir Belediyesi, yemeklerin yapımından dağıtımına kadar hijyen tedbirlerine büyük önem veriyor. Bu kapsamda vatandaşlar kaplar içerisinde aldıkları yemekleri evlerine götürüp tüketebiliyor. Büyükşehir ayrıca 770 hasta ve yaşlı vatandaşa yemeklerini ücretsiz bir şekilde ulaştırarak koronavirüs nedeniyle yaşadıkları zorlu süreci hafifletiyor. Türkiye'nin birçok kentinden göç alarak farklı kültürlere ve kimliklere kucak açan Halkkent Mahallesi yaklaşık 17 bin, Güneykent Mahallesi ise 13 bin civarı vatandaşı bünyesinde barındırıyor. Çoğunlukla asgari ücretle çalışan vatandaşların ikamet ettikleri mahallelerde, emekli ve memurlar da önemli bir kesimi oluşturuyor. Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan mahallelerdeki çalışan vatandaşların çoğu, akşam mesai bitiminde toplu taşıma araçlarında geçen yaklaşık 40 dakikalık bir zaman diliminin ardından evlerine ulaşabiliyor. İlki bu tarz bir yapıya sahip bir bölgede hizmete giren mahalle mutfağı, vatandaşa akşam saatlerinde 3 TL'ye 3 çeşit sıcak yemeğe ulaşma imkanı sunuyor.


Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı yemek üretim ve dağıtım alanlarındaki hijyeni en üst seviyede tuttuklarını belirterek, "Aynı hassasiyeti bizler de gösteriyoruz. Hem yemek pişirdiğimiz alanlarda hem de servis yaptığımız alanlarda hijyen konusu bizim için de çok önemli. Ürettiğimiz ve dağıttığımız alanlarda dezenfeksiyon işlemini çok önemsiyoruz. Bu konuda günlük bakımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Personellerimizi de bu konuda ciddi bir eğitim sürecine aldık ve gerçekten bu hassas konunun üzerinde duruyoruz" dedi.


İlkini Halkkent Mahallesi'nde hizmete sundukları 'mahalle mutfakları' ile özellikle dezavantajlı bölgelerdeki vatandaşlara ulaşmayı hedeflediklerini belirten Gökayaz, "Mahalle mutfaklarının Meclis'ten geçmesiyle birlikte ilk çalışmayı Halkkent'te bulunan Toroslar Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi'mizde yapmış bulunmaktayız. Buradaki amacımız özellikle dezavantajlı bölgelerde vatandaşlarımıza 3 TL'ye 3 çeşit yemek sunmak. Bu çalışmayı daha sonra diğer mahallelerde, özellikle dezavantajlı bölgelerde sürdüreceğiz" diye konuştu.


Mahalle mutfağı modelinin işleyişinden de bahseden Gökayaz, "Burada iki tür hizmet sunuyoruz. Vatandaşlarımız isterlerse gelip yemeklerini burada yiyebiliyor. İsterlerse de aile durumlarına göre talep ettikleri ölçüde evlerine götürebiliyor. 3 TL şeklinde sembolik bir rakam belirledik" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:17 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video
Korona virüsüne aldırış etmeyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti Sağlık Bakanlığı: Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek Şarkıcı Derya Uluğ akıma uydu, Ozan Tufan'a mesaj gönderdi
Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı         
11:40
Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor         
11:32
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı         
11:12
Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba         
11:04
Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor         
11:00
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi         
10:40
Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti         
09:55
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı         
08:44
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları         
07:56
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek         
00:31
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek         
00:27
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı         
23:35
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 17:37:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de mahalle mutfakları hizmete girmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]