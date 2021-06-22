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Mersin'de mahalle mutfaklarının sayısı 24'e ulaştı - Son Dakika

Mersin'de mahalle mutfaklarının sayısı 24'e ulaştı

22.06.2021 10:30
Mersin'de mahalle mutfaklarının sayısı 24'e ulaştı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde dar gelirli yurttaşların mutfak masraflarını azaltmak için hayata geçirilen mahalle mutfaklarının sayısı artmaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde dar gelirli yurttaşların mutfak masraflarını azaltmak için hayata geçirilen mahalle mutfaklarının sayısı artmaya devam ediyor. Tarsus ilçesi Yeşil Mahalle'de, Erdemli ilçesi Kargıpınarı'nda ve Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde kurulan üç nokta ile 3 çeşit yemeğin 3 TL'ye ulaştırıldığı mahalle mutfaklarının sayısı 24'e yükseldi.

Mersin merkezde geçtiğimiz yıl pandemi süreciyle birlikte uygulamaya konulan ve dar gelirli yurttaşların sofralarına ucuz, sıcak ve kaliteli yemek ulaşmasını sağlayan proje ilçelerde de binlerce yurttaşa ulaşıyor. Büyükşehirin usta aşçılarının ellerinde, hijyen kurallarına azami özen gösterilerek hazırlanan ve yanında MER-EK ekmeğiyle birlikte vatandaşa ulaştırılan 3 çeşit yemek, son eklenen üç noktayla birlikte il genelinde 24 ayrı noktada binlerce vatandaşa ulaştırılıyor. 3 çeşit leziz yemeğin 3 TL'ye ulaştırıldığı projeden işçiden emekliye, ev kadınından tarlalara yevmiyeye giden tarım işçisine, öğrenciden esnafa kadar toplumun geniş bir kesimi faydalanıyor.

"Daha fazla vatandaşımıza ulaşmayı amaçladık"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, gelen yoğun talep üzerine mahalle mutfaklarının sayısının artırıldığına dikkat çekerek, "Pandeminin yaşandığı bu zor günlerde vatandaşlarımız ekonomik olarak sıkıntı içerisindeler. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik anlayışımız gereği mahalle mutfaklarımızın noktasını artırarak, daha fazla vatandaşımıza ulaşmayı amaçladık" dedi.

Mahalle mutfaklarının sayısının 24'e yükseldiğini belirten Yıldırım, "Yeni 3 noktamızla daha çok vatandaşımıza ulaşmak adına toplamda 24 mahalle mutfak noktasına ulaştık. Yeni 3 noktamızdan birisi Erdemli Kargıpınarı'nda, birisi Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde, birisi de Tarsus Yeşil Mahalle'de. Mutfaklarımız her zaman olduğu gibi yoğun ilgi görüyor. Yeni noktalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Açtığımız bu yeni noktalarımızı daha sonra sabit Mahalle Mutfaklarıyla da taçlandırarak daha fazla noktada vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"İhtiyaç sahiplerinin gönülleri rahatlıyor, evlerine bir AŞ giriyor"

Gündoğdu Mahalle Muhtarı Abdurrahim Ulusal, Büyükşehirin örnek bir projeye imza attığını belirterek, "Mahalle mutfaklarının kurulması güzel. Dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerine uygun bir fiyata, daha doğrusu 2 tane pide fiyatına 3 çeşit yemek veriliyor. Bu güzel bir proje. Bu projenin devam ettirilmesi lazım. Büyükşehir Belediyemizin sayesinde ihtiyaç sahiplerinin evine ekmek giriyor, karınları doyuyor. İhtiyaç sahipleri bu konuda memnun. Mahallemizde ekonomik durumu zayıf olan ailelerimiz çok. İhtiyaç sahipleri geliyorlar, ihtiyaçlarını buradan temin ediyorlar. İhtiyaç sahiplerinin bir nebze de olsa gönülleri rahatlıyor, evlerine bir AŞ giriyor" şeklinde konuştu.

Gündoğdu Mahallesi sakinlerinden Emre Alıkan ise mahallelinin projeden memnun kaldığını vurgulayarak, "Çok güzel bir şey. Ailem, mahallem herkes alıyor. Şimdi sistem oturuyor, herkes alıyor. Allah razı olsun. Olanı da var, olmayanı da var. Çok ucuz, 3 ekmek parası. Biz iki gündür alıyoruz, çok memnunuz. Teşekkür ederiz Vahap Başkana" ifadelerini kullandı.

Gündoğdu sakinlerinden Seçkin Çeliker de mahalle mutfaklarını daha önce duyduğunu ve çok memnun kaldığını kaydederek, "Memnunuz, lezzetleri yerinde. 3 lira çok uygun, 3 liraya başka bir yerde bulunmaz. Vahap Başkanımız getirdi bunu, Allah razı olsun" dedi.

Tarsus Yeşil Mahalle sakinlerinden Hicran Altınkılınç ise "Bu olaydan çok memnunum. Çok güzel bir şey yapmışlar. Tanıtımlar güzel, yemekler güzel, Allah razı olsun" diye konuştu. - MERSİN

Mersin'de mahalle mutfaklarının sayısı 24'e ulaştı
Mersin'de mahalle mutfaklarının sayısı 24'e ulaştı
Mersin'de mahalle mutfaklarının sayısı 24'e ulaştı

Vahap Seçer, Gündoğdu, Tarsus, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de mahalle mutfaklarının sayısı 24'e ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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