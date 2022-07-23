Taş'ın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Çamlıyayla, Ali Taş, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de mahalledeki çeşmenin muslukları çalındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.