Mersin'in Tarsus ilçesinde, makas hatası sonucu yanlış raya giren trenin yolcuları, başka trenle seyahatlerine devam etti.
Kayseri- Adana seferini yapan Erciyes Ekspresi, Yenice Mahallesi'ndeki gara yaklaştığı sırada makas hatası nedeniyle yanlış raya girdi.
Görevliler, 4 vagondaki yolcuları tedbir amaçlı tahliye etti.
Yolcular, farklı bir trenle seyahatlerine devam ettirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin'de makas hatası nedeniyle yanlış raya giren trendeki yolcular tahliye edildi - Son Dakika