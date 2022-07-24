Mersin'de makilik yangını (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de makilik yangını (2)

24.07.2022 20:37
Mersin'de makilik yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIMersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın, 3 saat süren söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın, 3 saat süren söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ederken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Murat SÖZERİ/GÜLNAR (Mersin), -


YORUMLAR
500
'Milletin Sesi Mitingi' Balıkesir'de. Üretici Esma Ay: Traktördeki Mazot Dört Parmaksa İyi, Pazara Varıyoruz 'Milletin Sesi Mitingi' Balıkesir'de. Üretici Esma Ay: Traktördeki Mazot Dört Parmaksa İyi, Pazara Varıyoruz Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kaynak: DHA

Büyükeceli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de makilik yangını (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:28 Bakan Varank'tan, tahıl koridoru anlaşması hakkında açıklama yapmayan muhalefete tepki: Bu tarihi başarıyı bir tek onlar görmezden geliyor
20:17 Oyuncu Burak Özçivit'in para karşılığı yemek yediği kadınların Playboy güzeli olduğu ortaya çıktı
19:56 Kütahya'da korkutan orman yangını! Yangın söndürme helikopteri ve uçağı bölgeye sevk edildi
17:53 Üsküdar'da bulunan gizli tünelden altın çalındığı iddiasıyla ilgili ilk açıklama geldi: Taşınabilir kültür varlığına rastlanmamıştır
17:49 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi yazar Rasim Özdenören, Erdoğan'ın katıldığı törenle toprağa verildi
17:40 Putin yanlısı adam Ukrayna işgalini eleştiren eşini, Rus polisine teslim etti!
17:28 Binali Yıldırım, gençlerin isteğini geri çevirmeyerek türkü söyledi
17:18 Yılan ihbarına giden itfaiye ekipleri şaşırıp kaldı! Bulaşık makinesinin içine saklanmış
16:26 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşının hakemi belli oldu
15:49 Amca çocuklarının 35 yıl süren küslüğü barış yemeği ile tatlıya bağlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 20:37:18. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de makilik yangını (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement