Mersin'de makilik yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın, 3 saat süren söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ederken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Murat SÖZERİ/GÜLNAR (Mersin), -
Kaynak: DHA
Büyükeceli, Mersin, Güncel, Son Dakika
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