Markete çarpan sebze yüklü kamyon devrildi - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde, kontrolden çıkarak markete çarpan sebze yüklü kamyon devrildi.
Alınan bilgiye göre, Orhan Gül'ün kullandığı 06 CJE 55 plakalı kamyon, ilçe girişinde kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki markete çarparak devrilen kamyonun sürücüsü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Hasarın meydana geldiği kamyondaki domates ve biberler yola saçıldı.
Kaza sırasında markette kimsenin olmadığı öğrenildi.
- Kaynak: AA
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