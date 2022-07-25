Mersin'de marketin önündeki gazeteliğin çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Mersin'de marketin önündeki gazeteliğin çalınması güvenlik kamerasında

25.07.2022 16:48
Mersin'de marketin önündeki gazeteliğin çalınması güvenlik kamerasında

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir marketin önündeki gazete rafını çalmaları güvenlik kamerasına yansıyan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir marketin önündeki gazete rafını çalmaları güvenlik kamerasına yansıyan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki marketin sahibi, sabah iş yerine geldiğinde gazeteleri koyduğu rafın çalındığını fark etti.

Şikayet üzerine işletmenin güvenlik kamerası kaydını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlığı 2 şüphelinin gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına, şüphelilerin çaldıkları gazeteliği kamyonete yüklemesi yansıdı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de marketin önündeki gazeteliğin çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de marketin önündeki gazeteliğin çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika
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