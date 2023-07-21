Mersin'de markette son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de markette son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulundu

21.07.2023 16:45

Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir markette gerçekleştirilen denetimde, son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulundu. Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri, Güvenevler Mahallesi'ndeki markette son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin olduğunu tespit etti. Ekipler, market hakkında yasal işlem başlattı ve ürünleri imha etti. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, halkın sağlığı ve güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir markette gerçekleştirilen denetimde, son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulundu.

Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, Güvenevler Mahallesi'ndeki bir markette son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin bulunduğunu belirledi.

Ekipler, market hakkında yasal işlem başlattı, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri imha etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, halkın sağlığı ve güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirterek, denetimlerin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Abdullah Özyiğit, Yenişehir, Zabıta, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de markette son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulundu - Son Dakika


Son Dakika
18:38 Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi'ye teklif yaptı
18:34 Zaha yoksa Ekambi var! Fenerbahçe yıldız futbolcuya teklif yaptı
18:17 Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme uçakları ve helikopteri gönderecek
18:15 Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme uçakları ve helikopter gönderecek
18:06 Çarşaflı kadınların üzerine motosiklet süren 2 kişi yakalandı
18:04 Beşiktaş'ın Lyanco transferi sağlık sorunları nedeniyle iptal oldu
18:00 Büyük umutlarla gelmişti! Beşiktaş'ın Lyanco transferi iptal oldu
17:58 Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Yılı etkinlikleri düzenliyor
17:53 Başkan Altay: Mevlana Yılı'nda Konya ve farklı şehirlerde sema programları düzenliyoruz
17:38 Adana Demirspor, Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2023 19:10:20. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de markette son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement