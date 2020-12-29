Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, 2 zanlının marketten 2 cep telefonunu çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tozkoparan Mahallesi'ndeki bir marketten 2 cep telefonunun çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Marketteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin F.Ç. ile yanındaki arkadaşı olduğunu belirledi.
F.Ç. operasyonla gözaltına alındı, adresinde bulunamayan diğer şüpheli ise aranıyor.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir şüphelinin kasiyeri oyalaması, diğerinin de masadaki cep telefonlarını alarak marketten kaçması yer alıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin'de marketten cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika