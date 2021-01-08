Mersin'de marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atayurt Mahallesi'nde bir markette yaşanan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin eşkallerini belirleyen ekipler, 3 kişiyi çaldıkları ürünlerle saklandıkları adreste gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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