Son Dakika Haberleri: Mersin'de Masa Tenisi Ferdi Ligi 3. Etap Müsabakaları

Mersin'de Masa Tenisi Ferdi Ligi 3. Etap Müsabakaları

41 dakika önce

Mersin'de Masa Tenisi Ferdi Ligi 3. Etap müsabakaları düzenleniyor.

Mersin'de Masa Tenisi Ferdi Ligi 3. Etap Müsabakaları, System.String[]
Mersin'de Masa Tenisi Ferdi Ligi 3. Etap müsabakaları düzenleniyor.

Servet Tazegül Spor Salonunda gerçekleştirilen yarışmaya il genelinden 120 sporu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, yarışma öncesi yaptığı konuşmada müsabakaya katılan sporculara başarı diledi.

Kaymaz, turnuvanın en yaşlı sporcusu 81 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet Özer ile de masa tenisi oynadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:27 Kaynak: AA

Kaymaz, Servet Tazegül, Mersin, Güncel
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