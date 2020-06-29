Mersin'de maskeli ilk yat turu başladı - Son Dakika

Mersin'de maskeli ilk yat turu başladı

Mersin'de maskeli ilk yat turu başladı Yatlar, yüzde 50 kapasite, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu ile ilk tura çıktı Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesinde düzenlenen ilk yat turu yoğun ilgi gördü.

Mersin'de maskeli ilk yat turu başladı

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı

Yatlar, yüzde 50 kapasite, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu ile ilk tura çıktı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesinde düzenlenen ilk yat turu yoğun ilgi gördü. Yatlar Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Silifke Kaymakamlığının almış olduğu kararlar nedeniyle yüzde 50 kapasite, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu ile ilk turlarına başladı.

Silifke'de ilk yat turuna katılan yerli ve yabancı turistler maske takarak tura katıldı. Maskesi olmayanlara maske verilirken, yat turunda yemek sonrası dinlenme vakitlerinde yerli ve yabancı turistler maske ile oturdu.

Taşucu Mahallesinde gündüzleri turizm işletmelerinin günübirlik düzenlediği turlara katılanlar, farklı koylarda denizin tadını çıkarırken; Holmi Harabeleri, Liman Kalesi, Dana Adası gibi tarihi yerleri de tanıma fırsatı buluyor.

Silifke Turizm Başkanı Ali Küçük, saat 10.00'da hareket eden yatların Holmi Harabeleri, Liman Kalesi, Dana Adası gibi tarihi yerleri ziyaret ettikten sonra 18.30'da Taşucu'na döndüğünü belirterek, "Yat turlarımıza başladık. Turizm Bakanlığı ve Silifke Kaymakamlığı pandemi kuralları çerçevesinde yat turlarımız başladı. Sosyal mesafeye uyarak ve maske takmaya özen gösteriyoruz. Alınan karalar neticesinde yatlarımıza yüzde 50 oranında müşteri alıyoruz. Hijyene önem veriyoruz. İnsanların sağlı bizim için önemlidir" dedi.

Küçük, Silifke'deki turizmcilerin sezona hazır olduğunu belirterek, "Sosyal mesafeyi koruyarak tatil yapılabilecek en önemli ve tek yerin Silifke olduğuna inanıyoruz. Kesintisiz bir şekilde kum olarak dünyada sıralaması olan 36 kilometrelik bir kumsala sahibiz. Bu kumsalda dileğimiz kadar sosyal mesafeyi ayarlayarak misafirleri ağırlayabilir, kum plajlarda denize girebilirler. Aynı zamanda küçük butik oteller, pansiyonlar, yazlık villalar bunlar da yine sosyal mesafeyi koruyarak konaklama olanaklarıdır. Yayla, orman, kamp olarak da butik tatil yapılabilir. Her hangi bir tehlike olmadan kafaları rahat bir şekilde misafirlerimiz tatillerini yapabilirler" diye konuştu.

Silifke, Taşucu, Mersin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Mersin'de maskeli ilk yat turu başladı - Son Dakika

Son Dakika

15:34 Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 14:11 İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak 10:52 Cedi Osman, Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı 10:45 Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı 10:03 Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor 09:56 Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı 09:50 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı 09:42 Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 22:29 Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi 21:21 Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü 21:09 Pakistan, Keşmir'de Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü 20:25 Çaykur Rizespor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı
Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı
15:34
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı
15:21
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
15:16
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
15:00
Putin'den dikkat çeken koronavirüs önlemi: Başbakan ile aynı uçakta bulunmayacak
14:59
Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf "yanlışlıkla" dedi
14:53
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme
14:53
Suların durulmadığı ABD'de avukat bir çift, protestoculara otomatik silah çekti
14:48
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
14:47
Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir
14:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 15:39:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de maskeli ilk yat turu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]