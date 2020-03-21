Mersin'de maskeli nikah - Son Dakika
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Mersin'de maskeli nikah

6 saat önce

Daha önce aldıkları nikah tarihleri korona virüsünün yoğun olduğu günlere denk gelen genç çiftler, olağanüstü güvenlik tedbirleri altında Mezitli Belediyesi Evlendirme Memurluğunda nikah kıydı.

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Daha önce aldıkları nikah tarihleri korona virüsünün yoğun olduğu günlere denk gelen genç çiftler, olağanüstü güvenlik tedbirleri altında Mezitli Belediyesi Evlendirme Memurluğunda nikah kıydı. Çiftler, şahitler dışında hiç kimsenin kabul edilmediği bu mutlu gününü canlı yayın yaparak sosyal medyada sevenleriyle paylaştı. Nikahta, gelin, damat, şahitler ve evlendirme memuru maske takarak virüse karşı önlem aldı.


Mezitli Belediyesi evlendirme memurunun, "Hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde kötü günde evlenmeyi kabul ediyor musun?" sorusuna yüksek sesle 'evet' diye bağıran gençlere, canlı yayında yakınları da alkışlayarak destek verdi. Nikah kıyan gençler salonda, aileleri ise sosyal medyadan canlı yayında heyecanlarını ve sevinçlerini paylaştı.


Nikah tarihlerini çok önceden aldıklarını ve bu planın dışına çıkmak istemediklerini ifade eden genç çiftler, "Mezitli Belediyemize başvurarak nikahımızı kıymak istediğimizi bildirdik. Mezitli Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü görevlileri de bize nikah kıyma şartlarını anlattı ve kabul ettik. Arkadaş ve ailelerimiz de sosyal medyadan canlı olarak evliliğimize tanık oldular. Elbette hepsiyle birlikte eğlenerek bu nikahı kıymak isterdik ama bu da bizim için farklı bir anı oldu. İleride bu sıra dışı nikah törenimizi çocuklarımıza anlatacağız" ifadelerini kullandılar.


Mezitli'de yaşayan vatandaşların sağlığının her şeyden önce geldiğinin altını çizen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da genç çiftlere mutluluklar dileyerek, "Korona adı verilen COVID-19 virüsüne karşı aldığımız tedbirler çerçevesinde yeni nikah müracaatlarını durdurmuş bulunuyoruz. Karantina tedbirleri çerçevesinde daha önceden günü alınmış nikah işlemlerini iptal etmek isteyen ya da ileri bir tarihe ertelemek isteyen çiftlerimize de gereken kolaylığı sağlıyoruz. Ancak tüm tedbirlere rağmen nikahlarını kıymak isteyen çiftlerimizin taleplerini misafir getirmemeleri şartıyla kabul ediyoruz. İki şahit huzurunda nikahlarını kıyıyor ve bu mutlu günlerinin belgeleri olan Evlilik Cüzdanlarını veriyor, bu cüzdana imza attıkları içerisinde karaağaç tohumu olan kalemlerini de kendilerine hediye ediyoruz. Böylesi olağanüstü zamanlarda bile böylesi özel günlerini ihmal etmeyen tüm çiftlerimize mutluluklar diliyoruz" dedi. - MERSİN

Mezitli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:33 Kaynak: İHA

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