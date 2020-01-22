Mersin'de matematik ve teknoloji projesi eğitim programı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de matematik ve teknoloji projesi eğitim programı düzenlendi - Son Dakika

Mersin'de matematik ve teknoloji projesi eğitim programı düzenlendi

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde "Matematik ve Teknoloji ile Veriden Bilgiye Öğrenme Yolculuğu Projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi.

Mersin'de matematik ve teknoloji projesi eğitim programı düzenlendi, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde "Matematik ve Teknoloji ile Veriden Bilgiye Öğrenme Yolculuğu Projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi.

Programa Letonya, Polonya, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'dan gelen konuklar matematik ve teknoloji alanlarında bilgi alışverişinde bulundu.

Proje Koordinatörü Mustafa Özdemir, yaptığı açıklamada, proje ortağı olan 5 farklı ülkeden eğitimcileri ağırlamaktan keyif duyduklarını belirtti.

Düzenlenen programın ülkeler arasındaki iş birliğine katkı sağladığını ifade eden Özdemir, proje kapsamında bilgi alışverişinin yanı sıra farklı ülkelerden gelen konuklara tarihi ve turistik yerleri de gezdireceklerini kaydetti.

Makedonya, Letonya, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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