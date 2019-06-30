Son Dakika Haberleri: Mersin'de 'mavi büyüme' buluşması
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Mersin'de 'mavi büyüme' buluşması

1 saat önce

Türkiye'nin en önemli deniz kentlerinden biri olan Mersin'in, denizin potansiyelinden hak ettiği ölçüde yararlanabilmesi, denizi ile barışık bir halk, temiz deniz ve sürdürülebilir bir 'mavi büyüme' sağlanması için ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde toplantı düzenlendi.

Mersin'de 'mavi büyüme' buluşması, System.String[]
Türkiye'nin en önemli deniz kentlerinden biri olan Mersin'in, denizin potansiyelinden hak ettiği ölçüde yararlanabilmesi, denizi ile barışık bir halk, temiz deniz ve sürdürülebilir bir 'mavi büyüme' sağlanması için ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde toplantı düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoglu ve beraberlerindeki yöneticiler, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden akademisyenlerle buluştu. Buluşmada, Mersin'in geleceği için pek çok farklı alanda denizden yararlanılabilecek potansiyel değerlendirildi.

Toplantıda, Mersin'in, Türkiye'nin önemli deniz kentlerinden biri olduğu ancak denizin potansiyelinden hak ettiği ölçüde yararlanamadığı değerlendirmesi yapıldı. Bu potansiyelin daha etkin ve verimli kullanılması için Mersin kıyı ve deniz alanlarının daha doğru şekilde kullanılıp kirliliğin önlenmesi, deniz turizminin geliştirilmesi ve gelişmeye açık deniz sektörlerinin desteklenmesine yönelik ortak projeler konuşuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ arasındaki ortaklık çerçevesinde süregelen ve son 8 yılda 7 binin üzerinde çocuğa sunulan deniz farkındalık eğitimlerinin artarak devam edebileceği vurgulandı.

" Akdeniz'in incisi Mersin'de deniz uzun vadede korunmalı"

Toplantıyla ilgili değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz'in incisi Mersin'de denizin uzun vadede korunması, başarılı bir deniz ekonomisinin kurulması ve bilimsel araştırmalar için yeni yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu vurguladı. 321 kilometrelik eşsiz sahiline sahip Mersin'de, deniz potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Seçer, denizin yeni istihdam ve büyüme için önemli potansiyel oluşturduğuna dikkat çekti. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:03 Kaynak: İHA
Vahap Seçer, Türkiye, Mersin, Güncel
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