Mersin'de Mayıs ayında 43 torbacı tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de Mayıs ayında 43 torbacı tutuklandı

15.06.2022 21:41
Mersin'de Mayıs ayında 43 torbacı tutuklandı

Mersin'de 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik Mayıs ayında düzenlenen operasyonlarda 43 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik Mayıs ayında düzenlenen operasyonlarda 43 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Mayıs ayında çok sayıda operasyon yapan ekipler, 478 şahsa adli işlem yaparken, gözaltına alınan 43 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde arama da yapan ekipler, 63 kilo 913 gram esrar, 4 kilo 52 gram kokain, 5 kilo 807 gram skunk, bin 145 kök kenevir bitkisi, 584 gram eroin, 457 adet uyuşturucu hap, 520 gram bonzai, 2 kilo 43 gram metamfetamin 7 bin 512 adet sentetik ecza hap, 10 tabanca, 95 mermi, 5 tüfek, 36 tüfek mermisi, 12 hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucudan elde edilen 46 bin 935 TL ile 10 dolar paraya el konuldu. - MERSİN

Mersin'de Mayıs ayında 43 torbacı tutuklandı
Mersin'de Mayıs ayında 43 torbacı tutuklandı
Mersin'de Mayıs ayında 43 torbacı tutuklandı
Mersin'de Mayıs ayında 43 torbacı tutuklandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Mayıs ayında 43 torbacı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Mayıs ayında 43 torbacı tutuklandı - Son Dakika
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