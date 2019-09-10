Son Dakika Haberleri: Mersin'de mazgal hırsızlığına tutuklama
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Mersin'de mazgal hırsızlığına tutuklama

13 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde kapalı semt pazarındaki demir mazgalları çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Mersin'de mazgal hırsızlığına tutuklama, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde kapalı semt pazarındaki demir mazgalları çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Anıt Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarında bulunan demir mazgalları kağıt toplama aracına yüklediği iddia edilen Y.Y. (68), mahalle sakinlerince yakalandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Y.Y emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:10 Kaynak: AA
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