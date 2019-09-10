Mersin'de mazgal hırsızlığına tutuklama
13 dakika önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde kapalı semt pazarındaki demir mazgalları çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:10 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde kapalı semt pazarındaki demir mazgalları çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Anıt Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarında bulunan demir mazgalları kağıt toplama aracına yüklediği iddia edilen Y.Y. (68), mahalle sakinlerince yakalandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Y.Y emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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