Mersin'de bir şahıs, bir fast-food zincirinin şubesinin önce baltayla camlarını kırdı ardından molotof atarak ateşe verdi. Şüphelinin İsrail'in Filistin'deki saldırısını protesto etmek için olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı merkez Mezitli ilçesindeki McDonald's şubesine gelen bir şahıs, elindeki baltayla iş yerinin camlarını kırdı. Şüpheli daha sonra beraberinde getirdiği yanıcı maddeyi iş yerine atarak ateşe verdi. Zanlı eyleminin ardından yakındaki bir banka oturarak olup biteni izledi.
Yangın, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, şüpheli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın, İsrail'in Filistin'deki saldırısını protesto etmek için olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
Son Dakika › 3. Sayfa › İsrail'e öfkelenen adam fast-food zincirinin şubesinin camlarını kırıp molotof attı - Son Dakika