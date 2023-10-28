İsrail'e öfkelenen adam fast-food zincirinin şubesinin camlarını kırıp molotof attı

Hamas\'tan İsrail\'e takas teklifi: Bunu yaparsanız tüm rehineleri bırakırız

Mersin'de bir şahıs, bir fast-food zincirinin şubesinin önce baltayla camlarını kırdı ardından molotof atarak ateşe verdi. Şüphelinin İsrail'in Filistin'deki saldırısını protesto etmek için olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

BALTAYLA CAMI KIRIP ATEŞE VERDİ

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı merkez Mezitli ilçesindeki McDonald's şubesine gelen bir şahıs, elindeki baltayla iş yerinin camlarını kırdı. Şüpheli daha sonra beraberinde getirdiği yanıcı maddeyi iş yerine atarak ateşe verdi. Zanlı eyleminin ardından yakındaki bir banka oturarak olup biteni izledi.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SALDIRILARINI PROTESTO ETMİŞ

Yangın, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, şüpheli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın, İsrail'in Filistin'deki saldırısını protesto etmek için olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.