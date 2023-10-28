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İsrail'e öfkelenen adam fast-food zincirinin şubesinin camlarını kırıp molotof attı - Son Dakika

İsrail'e öfkelenen adam fast-food zincirinin şubesinin camlarını kırıp molotof attı

Son Güncelleme: 28.10.2023 17:49

Mersin'de sabaha karşı bir fast-food zincirinin şubesinin önüne gelen adam, camları kırıp molotofla yangın çıkardı. Gözaltına alınan şahsın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sinirlendiği için olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Mersin'de bir şahıs, bir fast-food zincirinin şubesinin önce baltayla camlarını kırdı ardından molotof atarak ateşe verdi. Şüphelinin İsrail'in Filistin'deki saldırısını protesto etmek için olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

İsrail'e kızan adam fast-food zincirinin şubesinin camlarını kırıp yangın çıkardı

BALTAYLA CAMI KIRIP ATEŞE VERDİ

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı merkez Mezitli ilçesindeki McDonald's şubesine gelen bir şahıs, elindeki baltayla iş yerinin camlarını kırdı. Şüpheli daha sonra beraberinde getirdiği yanıcı maddeyi iş yerine atarak ateşe verdi. Zanlı eyleminin ardından yakındaki bir banka oturarak olup biteni izledi.

İsrail'e kızan adam fast-food zincirinin şubesinin camlarını kırıp yangın çıkardı

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SALDIRILARINI PROTESTO ETMİŞ

Yangın, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, şüpheli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın, İsrail'in Filistin'deki saldırısını protesto etmek için olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

İsrail'e kızan adam fast-food zincirinin şubesinin camlarını kırıp yangın çıkardı
İsrail'e kızan adam fast-food zincirinin şubesinin camlarını kırıp yangın çıkardı
Kaynak: İHA

Filistin, İtfaiye, İsrail, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail'e öfkelenen adam fast-food zincirinin şubesinin camlarını kırıp molotof attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'e öfkelenen adam fast-food zincirinin şubesinin camlarını kırıp molotof attı - Son Dakika
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