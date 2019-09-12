Son Dakika Haberleri: Mersin'de mercimek hırsızlığı iddiası
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Mersin'de mercimek hırsızlığı iddiası

1 saat önce

Mersin'de bir bakliyat firmasından 24 ton mercimek çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de mercimek hırsızlığı iddiası, System.String[]

Mersin'de bir bakliyat firmasından 24 ton mercimek çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir bakliyat firmasına ait 24 ton mercimeğin Müfide İlhan Mahallesi'ndeki bir depoda saklandığı bilgisini aldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi, üzerinde mercimeği çalınan firmanın isminin yazılı olduğu çuvallardan başka çuvallara aktardığı esnada suçüstü yakaladı.

Şüpheliler S.E, K.Ç. ve R.O. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akdeniz, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:22 Kaynak: AA
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