Mersin'de merhum Rus Büyükelçi Karlov anısına müze - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de merhum Rus Büyükelçi Karlov anısına müze - Son Dakika

Mersin'de merhum Rus Büyükelçi Karlov anısına müze

6 saat önce

ANKARA'da suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov anısına Mersin'in Silifke ilçesinde müze oluşturuldu.

Mersin'de merhum Rus Büyükelçi Karlov anısına müze, System.String[]

ANKARA'da suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov anısına Mersin'in Silifke ilçesinde müze oluşturuldu.

Ankara'da 19 Aralık 2016'da polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından suikasta uğrayan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un anısına, Silifke ilçesi Özel Moskova Milletlerarası Okulu'nda oluşturulan müzenin açılışı gerçekleştirildi. Karlov'un kişisel eşyalarının gösterimi, hobilerinin ve ilgi alanlarının anlatıldığı etkinliğe Rus diplomatın eşi Marina Karlova ile Akkuyu Nükleer A.Ş Yönetici Direktörü Aleksey Frolov da katıldı. Karlov'un eşi Marina Karlova, etkinliğin düzenlenmesinden dolayı memnun olduğunu ifade etti. Karlov, "Ben Türkiye'yi çok gezdim. Ama bu bölgeye, Mersin'e ilk defa geldim. Bu tür projeler tabiki iki ülkeyi daha da yakınlaştıran, kültürümüzün diğer ülkeler tarafından tanınmasını sağlayan müzelerdir" dedi.Okul içindeki bir sınıfta oluşturulan müzede, Karlov'un ceketi, kullandığı fotoğraf makinesi, diplomatik hediyeleri, kitapları, fotoğrafları, dergileri, antika eşyaları, dinlediği müziklere ait kasetler, yer aldı. Müzede ayrıca Türk kültürünü yansıtan ögelere de yer verildi.


Mersin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:17 Kaynak: DHA
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