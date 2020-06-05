Mersin'de mesafeli ve maskeli cuma namazı - Son Dakika

MERSİN'de koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte ikinci cuma namazı kılındı. Namazda sosyal mesafe kurallarına uyuldu, maske takıldı.

İl Müftülüğü tarafından belirlenen camilerin avluları ve açık alanlar cemaat için hazır hale getirildi. Cuma namazı için belirlenen Toroslar Belediyesi Koray Aydın Sahası girişinde cemaat için hazırlık yapıldı. İl Müftülüğü koordinesinde alınan kararlar doğrultusunda, vatandaşlardan maske takmaları, kendi seccadelerini getirmeleri ve sosyal mesafe kurallarına uymaları istendi. Namaza gelen vatandaşların ateşi ölçülerek içeri alındı. Maskesi olmayan vatandaşlara maske, seccadesi olmayanlara ise tek kullanımlık seccade verildi. İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi tarafından kıldırılan namaz sırasında vatandaşlar arasında boşluk bırakılarak sosyal mesafeye dikkat edildi. Bazı vatandaşlar sıcak hava nedeniyle yanlarında şemsiye ve karton getirdi.İbadetlerini gerçekleştiren vatandaşlar, namaz sonrası yine sosyal mesafe kuralına dikkat ederek ev ve işyerine döndü.