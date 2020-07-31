Mersin'de mesafesiz ve sağlıksız kurban kesimi - Son Dakika

MERSİN'de alınan tedbirlere rağmen bazı noktalarda sosyal mesafesiz ve sağlıksız kurban kesimi yapıldı.

Kurban Bayramı'nda 24'ü mobil 32 noktada, 250 kasapla kesim hizmeti verilen kentte belediyeler ve İl Kurban Komisyonu'nca alınan tedbirlere rağmen istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Bazı kesim noktalarında vatandaşlar, sosyal mesafeye dikkat etmeden maskesiz olarak kesim alanlarına girerek hem çalışanları hem de kasapları zor durumda bıraktı. Görevlilerin uyarılarına aldırmayan vatandaşlar istenmeyen görüntülerin yaşanmasına yol açtı.

Bu arada, çok sayıda acemi kasap da, kurban kesimi sırasında yaralandı.