MERSİN'de belediyeler ve İl Kurban Komisyonu tarafından alınan önlemlere rağmen bazı noktalarda sosyal mesafesiz ve sağlıksız kurban kesimi yapıldı.

Kurban Bayramı 'nda 24'ü mobil 32 noktada, 250 kasapla kesim hizmeti verilen Mersin 'de vatandaşların ısrarı nedeni ile ortaya istenmeyen görüntüler çıktı. Bazı kesim noktalarında vatandaşlar, kurban kesimi sırasında sosyal mesafeye dikkat etmeden maskesiz olarak kesim alanlarına girerek hem çalışanları hem de kasapları zor durumda bıraktı. Görevlilerin uyarına aldırmayan vatandaşlar, ortaya istenmeyen görüntüler çıkmasına neden oldu.

Bu arada, çok sayıda acemi kasap, kurban kesimi sırasında kendisine zarar verdi. Hastanelere giden birçok acemi kasap ayakta tedavi olarak evlerine dönerken, yaralı sayısının yaklaşık 100 kişi olduğu bildirildi.