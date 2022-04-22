Mersin'de meslektaşını öldüren doktorun ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de meslektaşını öldüren doktorun ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

22.04.2022 16:04
Mersin'de meslektaşını öldüren doktorun ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Mersin'de, göçmen sağlığı merkezinde görevli meslektaşını av tüfeğiyle öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mersin'de, göçmen sağlığı merkezinde görevli meslektaşını av tüfeğiyle öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Doktor Ahmet Dikmen'in, 20 Ekim 2021'de Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde öldürülmesiyle ilgili tutuklanan meslektaşı Hasan Ç. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısınca, sanık hakkında "Tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Dikmen'in geçici olarak başka yerde görevlendirilmesinin ardından sorumlu hekimlik görevini üstlenen sanığın, bir süre sonra iş yerine dönen meslektaşının görevini devralması nedeniyle ona husumet beslediği anlatıldı.

Maktulün kararlarına karşı çıkan, iş yerini izinsiz terk etme veya mesaiye hiç gelmeme gibi davranışlar gösteren sanığın, meslektaşını öldürmekle tehdit ettiği, Dikmen'in de sanık hakkında tutanaklar tuttuğu iddianamede belirtildi.

İddianamede, sanığın olay günü arabasının bagajından çıkardığı av tüfeğiyle ateş ederek Dikmen'i öldürdüğü bilgisine yer verildi.

Tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezinde görevli doktor Hasan Ç, tartıştığı meslektaşı Ahmet Dikmen'i av tüfeğiyle öldürmüştü. Olaydan sonra otomobiliyle kaçarken polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500
Başkan Seçer: 'Bütün projeleri sonuca odaklı yapıyoruz' Başkan Seçer: 'Bütün projeleri sonuca odaklı yapıyoruz' Başkan Seçer, koltuğunu 4'üncü sınıf öğrencisi Esma'ya bıraktı Başkan Seçer, koltuğunu 4'üncü sınıf öğrencisi Esma'ya bıraktı

Ağırlaştırılmış Müebbet, Mezitli, Göçmen, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de meslektaşını öldüren doktorun ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi - Son Dakika


Son Dakika
16:13 2 yaşındaki erkek çocuğu annesinin sevgilisinin cinsel saldırısına uğradı: Saldırgan hakkında 60 yıl hapis istendi
15:58 Rusya "aldık" demişti ama Zelenski Mariupol'ün direndiğini açıkladı
15:56 İtalya'dan, Konyaspor'un yıldızına büyük teklif! Anlaşma sağlanırsa rekor kırılacak
15:52 Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk, 3 daireyi küle çevirdi
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Putin ve Zelenski buluşmasına dair açıklama: Arkadaşlarımız irtibat halinde
15:22 Burak Elmas'ı çıldırtan sözler! Başkan adayının "Masaya yumruk bekliyoruz" çıkışına cevap verdi: Herkes yerini bilsin
15:22 Kılıçdaroğlu'na faturasının ne kadar geldiği sorusuna cevap veremedi: Otomatik olarak yatırılıyor
15:10 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz, "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet aldı!
15:05 Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis istemi hakkında konuştu: Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok ama bu ülkeye zararı var
14:46 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan müzik yasağı açıklaması: Dört bakanlık olarak üzerinde çalışıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 16:20:27. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de meslektaşını öldüren doktorun ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement