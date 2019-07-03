Son Dakika Haberleri: Mersin'de metil alkol tedavisindeki 2 kişi öldü, 5 kişi daha hastanelik oldu (2)
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Mersin'de metil alkol tedavisindeki 2 kişi öldü, 5 kişi daha hastanelik oldu (2)

54 dakika önce

2 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİMersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınan 2 kişi daha yaşamını yitirdi.

Mersin'de metil alkol tedavisindeki 2 kişi öldü, 5 kişi daha hastanelik oldu (2), System.String[]

2 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ
Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınan 2 kişi daha yaşamını yitirdi. Daha önce 5 kişinin yaşamını yitirdiği metil alkol zehirlenmesiyle ölü sayısı 7'ye yükseldi. 14 kişinin çeşitli hastanelerde tedavileri sürüyor.


 


Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:52 Kaynak: DHA
Mersin Üniversitesi, Mersin, Güncel
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