Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesi: 5 ölü
1 saat önce
Mersin'de son bir haftada "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle farklı hastanelere kaldırılan 14 kişiden 5'i hayatını kaybetti.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:08
'de son bir haftada "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle farklı hastanelere kaldırılan 14 kişiden 5'i hayatını kaybetti.
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Metil alkol şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 kişiden 5'i hayatını kaybetti
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