Son Dakika Haberleri: Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesi: 5 ölü
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Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesi: 5 ölü

1 saat önce

Mersin'de son bir haftada "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle farklı hastanelere kaldırılan 14 kişiden 5'i hayatını kaybetti.

Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesi: 5 ölü, System.String[]
Mersin'de son bir haftada "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle farklı hastanelere kaldırılan 14 kişiden 5'i hayatını kaybetti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:08 
Mersin, Ekonomi
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