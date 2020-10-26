Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 3 kişinin tedavisi sürüyor - Son Dakika

Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 3 kişinin tedavisi sürüyor
26.10.2020 12:35
Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 3 kişinin tedavisi devam ediyor.
Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 3 kişinin tedavisi devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, kentte 12 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 26 kişiden 15'inin tedavisi tamamlandı.
M.A'nın 21 Ekim'de Erdemli Devlet Hastanesinde, M.B'nin dün Mezitli ilçesindeki özel hastanede yaşamını yitirmesi sonucu kentte sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendirilen kişilerin sayısı 8'e ulaştı.
Çeşitli hastanelerde 3 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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