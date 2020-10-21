Mersin'de metil alkolden zehirlenen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Hastanelerde 5 kişinin tedavisinin sürdüğü kentte, polis ekipleri, zehirlenmelerin ardından düzenlendiği operasyonlarda 9,5 litre sahte içki, 279 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan anason, aroma, etiket, kit ve huni ele geçirmiş, M.F, H.Ü. ve E.A. tutuklanmıştı.

Mersin'de 12 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 26 kişiden 6'sı hayatını kaybetmiş, 15 kişi de tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda 7 litre sahte içki, 2 litre de metil alkol ele geçirildi.

Olaydan sonra soruşturma başlatan İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, hayatını kaybeden kişinin A.D'den sahte içki aldığını tespit etti.

Metil alkolden zehirlendiği belirlenen M.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Kösbucağı Mahallesi'nde yaşayan M.A. rahatsızlanınca tedavi için Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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