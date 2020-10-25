Mersin'de metil alkolden zehirlenen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Mersin'de metil alkolden zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, M.B. rahatsızlanınca tedavisi için merkez Mezitli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Metil alkolden zehirlendiği belirlenen ve bir süredir tedavi altında olan M.B, bugün hayatını kaybetti. Mersin'de 12 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesinden hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e ulaştı.

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