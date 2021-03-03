Mersin'de metruk binada kumar oynayan 5 kişiye 22 bin 211 lira ceza uygulandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde metruk binada kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 22 bin 211 lira ceza verildi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde metruk binada kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 22 bin 211 lira ceza verildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuzucubelen Mahallesi'ndeki metruk binada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenlendi. Metruk binada kumar oynarken yakalanan ve alkol kullanan 5 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 22 bin 211 lira ceza kesildi. Bir kişi de "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Jandarma, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Mersin'de metruk binada kumar oynayan 5 kişiye 22 bin 211 lira ceza uygulandı - Son Dakika

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