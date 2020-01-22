Mersin'de metruk binalar yıkılıyor - Son Dakika

Mersin'in Akdeniz ilçesinde metruk binaların yıkımı gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı ekipler ilçede çökme riski bulunan metruk binaları tespit etti.

Belirlenen bölgelere iş makinalarıyla giden ekipler çevre güvenliğinin alınmasının ardından yıkım işlemini yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya öncelik verdiklerini belirterek, kent estetiğini bozan yapıların yıkımına ara vermeden devam edeceklerini kaydetti.