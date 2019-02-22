Son Dakika Haberleri: Mersin'de Metruk Binaların Yıkımı Sürüyor

Mersin'de Metruk Binaların Yıkımı Sürüyor

1 saat önce

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde tehlike arz eden iki metruk binanın belediye ekiplerince yıkıldığı bildirildi.

Mersin'de Metruk Binaların Yıkımı Sürüyor, System.String[]
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde tehlike arz eden iki metruk binanın belediye ekiplerince yıkıldığı bildirildi.

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bina sahipleri, muhtarlar veya vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin yanı sıra ekiplerin sahadaki incelemeleri sırasında belirlenen, çökme riski taşıdığı için can güvenliğini tehdit eden metruk yapıların yıkımı sürüyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak, Belediye Encümeni'nde görüşülerek hukuki süreçleri tamamlanan Mesudiye ve Yenimahalle'de bulunan 2 ayrı terk edilmiş yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Öncelikle sokaklarda güvenlik önlemi alan ekipler, ardından iş makineleri yardımıyla terk edilmiş yapıların yıkımını yaptı, yıkımdan kalan tonlarca inşaat atığı da kamyonlara yüklenerek mahallelerden çıkarıldı.

"İnsanlarımızın can güvenliği bizim için önceliklidir"

Çalışmaları değerlendiren Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, metruk binaların kötü amaçlarla kullanılmasından ötürü muhtarlar ve vatandaşlardan yoğun şikayetler aldıklarının altını çizdi. Pamuk, "Belediye olarak önceliğimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzurunun sağlanması, ayrıca kent estetiğinin korunmasıdır. Bu nedenle harabeye dönmüş yapıların yıkımıyla ilgili yasal süreç, ilgili müdürlüklerimizce en kısa sürede tamamlanmaktadır. Zira harabeye dönüşen metruk yapılar, oluşturduğu risklerin yanı sıra, madde bağımlılarının mekanına da dönüştüğü için ayrıca toplumsal bir sorun haline de gelmektedir. Bu nedenle gerek insanlarımızı tedirgin eden, gerekse kent estetiğini bozan harabeye dönmüş binaların yıkımına yönelik mücadele ve çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:56 Kaynak: İHA

Yenimahalle, Akdeniz, Mersin, Güncel
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