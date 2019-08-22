Son Dakika Haberleri: Mersin'de mevsimlik çiçek dikimi tamamlandı
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Mersin'de mevsimlik çiçek dikimi tamamlandı

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği yazlık mevsimlik çiçek dikimini tamamladı.

Mersin'de mevsimlik çiçek dikimi tamamlandı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği yazlık mevsimlik çiçek dikimini tamamladı. Dikimi yapılan ve aralarında endemik türlerin de bulunduğu toplam 19 tür çiçek ile Mersin rengarenk bir görünüme kavuştu.


Mersin'in merkez ilçeleri Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli'de 44 noktada yapılan dikim çalışmaları tamamlanırken, merkez ilçelerde yapılan çalışmaların ardından diğer ilçelerde de dikim çalışmaları bitirildi. 10 kişilik ekip ile sürdürülen çalışmalarda orta refüj ve kavşaklara endemik bitki türlerinin de aralarında bulunduğu mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirildi. Yaz aylarının en sıcak günlerinin yaşandığı Mersin'de sardunya, petunya, kadife, kirli hanım, ateş çiçeği, bodur horoz ibiği, belina, vapur dumanı, bodur bodrum papatyası, yer minesi, yaprak güzeli, gül parlak yapraklı taflan, gaura, aromatik kekik, lavantin, sundavilla türündeki çiçeklerin yanı sıra yüksek sıcaklıklara dayanıklı endemik çiçeklerin dikimi de gerçekleştirildi. Ruelya, iresine herbstii ve alternanthera türündeki yüksek yaz sıcaklarına dayanıklı mevsimlik çiçeklerin dikiminin tamamlanması ile birlikte Mersin rengarenk bir görünüme kavuştu. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:18 Kaynak: İHA
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