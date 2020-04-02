Mersin'de mevsimlik işçilere sağlık paketi desteği - Son Dakika

Mersin'de çadırlarda yaşayan mevsimlik işçilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sabun, dezenfektan, maske ve bilgilendirici broşürün yer aldığı 120 sağlık paketi dağıtıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, merkez Akdeniz ilçesindeki Adanalıoğlu, Limonlu ve Akdeniz mahallelerinde yaşayan yaklaşık 800 mevsimlik tarım işçisine ulaştı.

Ekipler, burada işçiler ve ailelerin ateş ölçümüyle genel sağlık taraması yaptı, sabun, dezenfektan, maske ve bilgilendirici broşürün yer aldığı 120 sağlık paketi dağıttı. İşçilerin çocuklarına ise 5 bin süt verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, tarımda aktif bir rol oynayan mevsimlik tarım işçilerinin sağlıklarının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti

Limonlu Mahallesi Muhtarı İsa Sakar ise belediyeye desteklerinden dolayı teşekkür etti.