Mersin'de mevsimlik tarım işçilerine gıda ve sağlık paketi desteği - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Göç Örgütü işbirliğinde, korona virüs tedbirleri kapsamında kentte yaşayan mevsimlik tarım işçilerine gıda kolisi ve sağlık paketi desteğinde bulunulduğu bildirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'ndeki çadırlarda yaşayan ve aralarında Suriyelilerin de bulunduğu mevsimlik tarım işçilerine yaklaşık 300 koli gıda ve sağlık paketi ulaştırıldı. İçinde deterjandan şampuana, sabundan kolonya ve ıslak mendile kadar çeşitli temizlik malzemelerinin yer aldığı sağlık paketini Uluslararası Göç Örgütü üstlenirken, Büyükşehir Belediyesi içinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu gıda kolilerini hazırlayarak, ihtiyaç sahiplerine teslim etti.



Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Uluslararası Göç Örgütü ile birlikte yaptığı çalışmaların kentin farklı noktalarında da devam edeceği belirtildi.



"Toplumsal dayanışmayı güçlendirerek bu süreci atlatacağız"



Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Uyum Masasında görev yapan Çağan Coşkuner, bu tür desteklerin devam edeceğini ve dayanışma içinde bu sürecin atlatılacağını ifade ederek, "Bugün Adanalıoğlu Mahallesi mevkisinde yer alan mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olduğu bir alandayız. Salgınla mücadele kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerimiz devam ediyor. Bugün de yaklaşık 300 adet erzak kolisini ve sağlık paketini ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırmak için buradayız. Sağlık paketlerini oluştururken Uluslararası Göç Örgütü'nün de desteği oldu. Onlara da teşekkür ediyoruz. Toplumsal dayanışmayı güçlendirerek de bu süreci atlatacağımızdan eminiz" dedi. - MERSİN