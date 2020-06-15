Mersin'de mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına sürpriz etkinlik - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kentteki mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına düzenlenen sürpriz etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, 2002'de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen "12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü" kapsamında, Tarsus ilçesindeki mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına eğlence düzenlendi.

İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kelamet Mahallesi'nde, günlerinin büyük kısmını aileleriyle birlikte sera ve tarlalarda geçiren çocuklar, balonlarla süslenen akülü "Gezinti Aracı" ile bölgede tur attı.

Şarkılar eşliğinde doyasıya eğlenen çocuklar, keyifli anlar yaşadı.

Çeşitli hediyeler dağıtan ekipler, çocuklara süt, çikolata ve şeker ikramında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, zor şartlar altında yaşayan çocukları neşelendirecek etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Çocukların sürpriz etkinlik karşısında büyük mutluluk yaşadığını aktaran Dokucu, "Sanatsal ve eğitici etkinlikler yapıyoruz. Bugün çocukları bir araçla gezdirdik, onlara balonlar verdik, müzik açtık. Yaşadıkları standart günden çok farklı bir hatıra oluşturmaya çalışıyoruz. Çok şaşırdılar." ifadelerini kullandı.

Kelahmet Mahalle Muhtarı Turhan Turaç da mevsimlik tarım işçilerinin sebze üretiminde önemli bir ihtiyacı karşıladığını dile getirerek, etkinlikte gönüllerince eğlenen çocukların yüzündeki mutlulukla, ailelerde farkındalık oluşturduğunu kaydetti.