Mersin'de mezar taşındaki mermer fotoğrafları kırdılar - Son Dakika
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Mersin'de mezar taşındaki mermer fotoğrafları kırdılar

6 saat önce

MERSİN'de bir grup, 'hoşgörü mezarlığı' olarak adlandırılan mezarlıktaki mermer fotoğrafları, taşla kırarak zarar verdi.

Mersin'de mezar taşındaki mermer fotoğrafları kırdılar, System.String[]

MERSİN'de bir grup, 'hoşgörü mezarlığı' olarak adlandırılan mezarlıktaki mermer fotoğrafları, taşla kırarak zarar verdi.

Olay, Toros ilçesine bağlı Şehir Mezarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre, önceki gün 3'ü kadın 5 kişi, mezarlığa gelerek, ellerindeki taşlarla mezarlara zarar vermeye başladı. Durumu fark eden mezarlık görevlileri müdahale edince şüpheliler olay yerinden kaçtı. Görevlilerin ihbarı üzerine polis ekipleri, çok yönlü soruşturma başlatarak şüphelilerin kimliğini saptadı. Mezarlara saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen M.Ü., Z.Ü., B.K., H.K. ve Z.E. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ACIMIZ DAHA DA KATLANDI

2015 yılında yaşamını yitiren kızının mezarı saldırıya uğrayan Bekir Akbıyık (65), saldırıyı gerçekleştirenlere tepki gösterdi. Saldırının karışıklık çıkartmak için yapıldığını söyleyen Akbıyık, "Bu tür olaylara dur demek lazım. Ortalığı karıştırmak için bilinçli yapılan bir şey bu. Yetkililere sesleniyoruz, bu oyunu bozsunlar. Karışmadıkları bir mezarlarımız kalmıştı, mezarlarımızı da tahrip etmeye başladılar. Saldırıyı gerçekleştirenlerden şikayetçi olduk. Umarım en ağır cezayı alırlar" dedi.

MEZARCILAR: OLAY ÜZERIMIZE KALDI

Mezar işleriyle uğraşan işçiler, saldırının kendilerinden bilindiğini ancak çalışanların saldırı ile alakalarının olmadığını kaydetti. Herkesin inancını istediği gibi yaşama özgürlüğüne sahip olduğunu söyleyen işçiler, "Yapılan çok yanlış bir şey. Burada bütün dinlere mensup insanlar bir arada yaşıyor. Mezarların tahrip edilmesini doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:28 Kaynak: DHA
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