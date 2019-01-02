Mersin'de MHP'den istifa eden meclis üyeleri İYİ Parti'ye geçti
27 dakika önce
MHP'den ayrılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan ile çeşitli belediyelerdeki 8 meclis üyesine İYİ Parti tarafından rozet takıldı.
MHP
'den ayrılan Mersin
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan ile çeşitli belediyelerdeki 8 meclis üyesine İYİ Parti
tarafından rozet takıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:25
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