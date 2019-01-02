Son Dakika Haberleri: Mersin'de MHP'den istifa eden meclis üyeleri İYİ Parti'ye geçti

Mersin'de MHP'den istifa eden meclis üyeleri İYİ Parti'ye geçti

27 dakika önce

MHP'den ayrılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan ile çeşitli belediyelerdeki 8 meclis üyesine İYİ Parti tarafından rozet takıldı.

Mersin'de MHP'den istifa eden meclis üyeleri İYİ Parti'ye geçti, System.String[]
MHP'den ayrılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan ile çeşitli belediyelerdeki 8 meclis üyesine İYİ Parti tarafından rozet takıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:25 

İYİ Parti, Mersin, MHP, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye Başkan Adayının İYİ Parti'den Olacağını Duyan CHP'liler Oturma Eylemi Başlattı MHP Milletvekili Erhan Usta İsyan Etti: Samsun'da 7 Belediye İstedik, AK Parti 2 Belediye Verdi

MHP Samsun İl Başkanı Görevden Alındı, Milletvekili Erhan Usta Disipline Sevk Edildi İYİ Parti'den İstifa Eden İl Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri AK Parti'ye Katıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 18:52:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de MHP'den istifa eden meclis üyeleri İYİ Parti'ye geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]