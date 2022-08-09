MHP'li Silifke Belediyesi Park Alanını Satışa Çıkardı

OKTAY YILDIRIM

Mersin'de MHP'nin yönetimde olduğu Silifke Belediyesi, Akdeniz kıyısındaki Taşucu mahallesinde bulunan ve bir zamanlar park olan araziyi satışa çıkardı. Yetişkin ağaçların bulunduğu araziyi 40 milyon lira muhammen bedel üzerinden satışa çıkaran Silifke Belediyesi, ihaleyi 24 Ağustos 2022 tarihinde düzenleyecek.

"Alparslan Türkeş Botanik Parkı" olması planlanan araziyi satışa çıkaran MHP'li Kastamonu Belediyesi'nin ardından, MHP'li Silifke Belediyesi de aha önce park olarak düzenlenmiş bir araziyi satış listesine koydu. Mersin-Antalya otoyolu ile 27 Mayıs Sokağı'nın kesiştiği kavşakta yer alan eski park alanı, Taşucu'nun merkezi konumunda yer alıyor. Silifke Belediyesi, daha önce de ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan irili ufaklı 52 taşınmazı satışa çıkarmıştı.

Silifke Belediyesi'nin Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre, Taşucu mahallesinde bulunan ve bin 49 metrekare büyüklüğünde bulunan 8925 nolu parsel, 40 milyon 79 bin 822 TL muhammen bedel üzerinden satılacak. Satış ihalesi 24 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. İlanda arsanın imar durumu "Özel Proje Alanı" olarak gösterildi ve inşaat hakkı "Emsal=2,00" olarak belirtildi. Buna göre; yapılacak olan toplam inşaat alanı, arsa büyüklüğünün iki katı kadar olabilecek.

Belediyenin 2019'da hazırladığı imar planlarında, satışa konu edilen 8925 nolu parsel ile bitişiğindeki 8926 nolu parsel, 8828 no ile tek parsel halinde gösterilmiş ve üzerine de "Özel Proje Alanı" yazılmıştı. Satılacak olan arazinin plan altlığında "Park" lejantı (harita anahtarı) yer alıyor.

BAŞKAN ALTUNOK MECLİS TARAFINDAN SEÇİLDİ

Park olarak düzenlenmiş olan ve son yıllarda bakımsız kalan araziyi satışa çıkaran Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, geçen yıl belediye meclisi tarafından asaleten başkan seçilmişti. 2019'da yapılan yerel seçimlerde MHP'den belediye başkanı seçilen Mücahit Aktan, seçildikten yaklaşık iki ay sonra kız kardeşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmış ve cezaevine konmuştu. Belediye başkanlığını, geçen yıla kadar MHP'li Sadık Altunok vekaleten yürütmüştü. Aktan ise ocak ayı başında, cezasını elektronik kelepçeli olarak evinde çekmek üzere tahliye edilmişti.

MHP'li Silifke Belediyesi, 2019 yılında da başka bir arsayı satışa çıkardığı için CHP ilçe yönetimi tarafından bir basın açıklamasıyla protesto edilmişti.