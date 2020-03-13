Mersin'de minibüs ve taksiler ilaçlandı - Son Dakika

MERSİN'de Şoförler ve Otomobilciler Odası, koronavirüs önlemleri çerçevesinde minibüsler ile taksilerde dezenfekte işlemi yaptı.

Öte yandan Toroslar Belediyesi de camiler, eğitim kurumları, Kuran kursları, kamu kurumları, muhtarlık binaları, STK'lar, dernekler, kreşler, kahvehaneler, parklar ve sosyal tesislerde dezenfekte işlemi yürütüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce görevlendirilen özel ekip ise, cuma namazı öncesinde ilçe merkezinin yanı sıra yaylalardaki camilerde dezenfekte çalışması yaptı.