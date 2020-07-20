Mersin'de minibüs yangını korkuttu - Son Dakika

Mersin'de minibüs yangını korkuttu

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs korku dolu anlar yaşattı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs korku dolu anlar yaşattı. Yanan minibüste arka arkaya yaşanan patlamalar nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.

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Alınan bilgiye göre, Hüseyin Bahçevan idaresindeki Iveco marka 33 NDS 58 plakalı minibüs, Boztepe Mahallesi'nde ikamet eden tarım işçilerini bıraktıktan sonra dönüş yolunda Belen Mahallesi yolunda aniden yanmaya başladı. Sürücü hemen aracı yol kenarına çekerek, kendini dışarı atta. Alev alev yanan araçta zaman zaman küçük çaplı patlamalar yaşanırken, dumanlar gökyüzünü kapladı. Korku dolu anların yaşandığı yangında patlamalar sırasında çevredeki vatandaşlar kaçarak uzaklaştı. Olay yerine gelen Orman İşletmeye ait yangın söndürme aracı ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Ersoy Yalçın/İHA)

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 23:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de minibüs yangını korkuttu - Son Dakika
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