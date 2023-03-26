Mersin'de minibüste iki kadının kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika
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Mersin'de minibüste iki kadının kavgası kameraya yansıdı

26.03.2023 12:23

Mersin'de minibüste iki kadının kavgası kameraya yansıdı Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki minibüste 2 kadın saç saça başa kavga etti.

Mersin'de minibüste iki kadının kavgası kameraya yansıdı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki minibüste 2 kadın saç saça başa kavga etti. Kavga güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Eski Ömerli Mahallesi Yeşilyol Caddesi yönüne giden bir minibüste meydana geldi. İddiaya göre, Tarsus Ulaşım A.Ş.'a ait minibüsteki 2 kadın önce sözlü, sonra el kol hareketiyle tartıştı. Daha sonra iki kadın ayağa kalkarak birbirileri ile kavga etmeye başladı. Kavga diğer yolcuların araya girmesiyle sona erdi.

Kavga anları ise minibüsün iç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA
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Mersin, Tarsus, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de minibüste iki kadının kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika
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