Mersin'de minibüsün sürüye çarpması sonucu 15 koyun telef oldu - Son Dakika
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Mersin'de minibüsün sürüye çarpması sonucu 15 koyun telef oldu

26.04.2022 09:24
Mersin'de minibüsün sürüye çarpması sonucu 15 koyun telef oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün sürüye çarpması sonucu 15 koyun telef oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün sürüye çarpması sonucu 15 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin D. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 42 EUD 31 plakalı minibüs, Aladağ Mahallesi'nde küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürüdeki 15 koyun telef oldu.

Ekiplerin önlem alarak bir süre trafiği kontrollü sağlandığı yolda belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.

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Minibüs, Mersin, Tarsus, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de minibüsün sürüye çarpması sonucu 15 koyun telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de minibüsün sürüye çarpması sonucu 15 koyun telef oldu - Son Dakika
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