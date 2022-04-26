Mersin'de minibüsün sürüye çarpması sonucu 15 koyun telef oldu - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün sürüye çarpması sonucu 15 koyun telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin D. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 42 EUD 31 plakalı minibüs, Aladağ Mahallesi'nde küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürüdeki 15 koyun telef oldu.
Ekiplerin önlem alarak bir süre trafiği kontrollü sağlandığı yolda belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.
Kaynak: AA
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