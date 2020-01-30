Mersin'de misafirlik dönüşü feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de misafirlik dönüşü feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Mersin'de misafirlik dönüşü feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

31 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, biri ağır 7 kişi yaralandı.

Mersin'de misafirlik dönüşü feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, biri ağır 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza ilçe merkezindeki Sanayi Kavşağında meydana geldi. Cahit Fındık yönetimindeki 33 VME 60 plakalı otomobil ile S.A. yönetimindeki 33 VKD 07 kamyonet Mersin Antalya D-400 karayolu üzerindeki kavşak içinde çarpıştı. Kazada yaralanan 1'i ağır 7 kişi kaza yerine çağrılan ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.


Otomobil sürücüsü Cahit Fındık ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa alındı. Durumu ağır olan Fındık, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Fındık ve otomobilde bulunan yakınlarının misafirlikten döndüğü öğrenildi.


1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:09 Kaynak: İHA
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