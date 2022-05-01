Mersin'de mobil kıyafet aracıyla çocuklara bayramlık ulaştırıldı - Son Dakika
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Mersin'de mobil kıyafet aracıyla çocuklara bayramlık ulaştırıldı

01.05.2022 16:12
Mersin'de mobil kıyafet aracıyla çocuklara bayramlık ulaştırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, mobil kıyafet aracıyla çocuklara bayramlık dağıtıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, mobil kıyafet aracıyla çocuklara bayramlık dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesince 2020'de hayata geçirilen Kıyafet Evi Projesi kapsamında mobil kıyafet aracı kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara da ulaşıyor.

Bu kapsamda ekipler, Ramazan Bayramı öncesi bazı mahallerdeki çocuklara bayramlık dağıttı.

Bayramlık alan çocuklar sevinç yaşadı.

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Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mersin'de mobil kıyafet aracıyla çocuklara bayramlık ulaştırıldı - Son Dakika
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