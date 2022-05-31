Molotofkokteylli eylem hazırlığındaki 2 terör örgütü üyesi yakalandı

Mersin'de molotofkokteylli eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen terör örgütü PKK/KCK üyesi iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK adına eylem hazırlığında olan ve daha önce de eylem yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, molotofkokteyl ile vatandaşların araçlarını kundaklama planları yapan PKK/KCK üyesi Ö.S. ve D.G, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.